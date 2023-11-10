О всё возрастающей важности городских насаждений рассказывает телеграм-канал "Умное Зелёное"

Михаил Ухов в своём телеграм-канале Умное Зелёное подчеркивает, что зеленые насаждения в городе – это не просто красивые деревья и кустарники, но и важный ресурс, который нужно сохранять и развивать для поддержания здоровой и комфортной среды обитания.