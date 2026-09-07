Российское зерно поставило Прибалтику в «растяжку»

«Руководству этих стран, находящемуся на содержании Запада, поставлена политическая задача – создание максимальных затруднений для России».
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