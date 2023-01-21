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Школьники Уссурийска пришли в гости к сотрудникам Госавтоинспекции

Школьники Уссурийска пришли в гости к сотрудникам Госавтоинспекции

В рамках проведения общероссийской акции МВД России "Студенческий десант" и преддверия Дня российского студенчества сотрудники уссурийской полиции при участии членов Общественного совета провели экскурсию для школьников в отдел Госавтоинспекции, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

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