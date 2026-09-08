Пассажиров судна «Профессор Молчанов» вернули в Россию спецмаршрутом

Специальный маршрут, включающий водный, авиационный и автомобильный транспорт, был организован для возвращения пассажиров исследовательского судна «Профессор Молчанов», задержанного властями Норвегии в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген, сообщили в Минвостокразвития.