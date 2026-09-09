US Students Still Behind Much Of The World In Math And Reading: Global Assessment Authored by Aaron Gifford via The Epoch Times, Results from a recent global assessment indicate that reading scores for American high school students have dropped over the past three years, while math and science performance still falls behind their peers in several other developed countries.
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