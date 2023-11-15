Винер назвала ожидаемой попытку МОК запретить странам участие в Играх дружбы

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в интервью ТАСС заявила, что не удивилась реакции Международного олимпийского комитета (МОК) на организацию Россией Игр дружбы, которые пройдут в сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.