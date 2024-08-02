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Россиянам предложили содержать детей до 23 лет. В Госдуме хотят обеспечить студентам спокойную учебу

Россиянам предложили содержать детей до 23 лет. В Госдуме хотят обеспечить студентам спокойную учебу

Группа депутатов ЛДПР вносит в Государственную думу законопроект, которым предлагает обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения.

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Комментарии
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Михаил Васильев
А депутатам больше делать нечего, чем такие законы обсуждать?
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17 час.
Надежда Яблокова
Какая дурь, содержать студента бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам, если родители малоимущие... А не хотят депутаты рассмотреть для студентов достойную стипендию в виде прожиточного минимума? Сейчас в нашем городе у студента стипендия 5 тыс руб (повышенная, за отличную учёбу), и приходится студенту искать где-то подработку, чтобы выплыть в наше сложное время, вместо того, чтобы в это время &quot;грызть гранит науки&quot;.
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17 час.
Владимир 123
А почему не до пенсии
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15 час.

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