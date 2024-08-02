Россиянам предложили содержать детей до 23 лет. В Госдуме хотят обеспечить студентам спокойную учебу

Надежда Яблокова

Какая дурь, содержать студента бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам, если родители малоимущие... А не хотят депутаты рассмотреть для студентов достойную стипендию в виде прожиточного минимума? Сейчас в нашем городе у студента стипендия 5 тыс руб (повышенная, за отличную учёбу), и приходится студенту искать где-то подработку, чтобы выплыть в наше сложное время, вместо того, чтобы в это время "грызть гранит науки".