Группа депутатов ЛДПР вносит в Государственную думу законопроект, которым предлагает обязать родителей содержать своих детей во время их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения.
Россиянам предложили содержать детей до 23 лет. В Госдуме хотят обеспечить студентам спокойную учебу
Комментарии
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Михаил Васильев
А депутатам больше делать нечего, чем такие законы обсуждать?
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17 час.
Надежда Яблокова
Какая дурь, содержать студента бабушкам и дедушкам, братьям и сёстрам, если родители малоимущие... А не хотят депутаты рассмотреть для студентов достойную стипендию в виде прожиточного минимума? Сейчас в нашем городе у студента стипендия 5 тыс руб (повышенная, за отличную учёбу), и приходится студенту искать где-то подработку, чтобы выплыть в наше сложное время, вместо того, чтобы в это время "грызть гранит науки".
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17 час.
Владимир 123
А почему не до пенсии
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15 час.
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