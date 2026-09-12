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Газета.ру

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Возле здания МИД Венгрии прошла акция против антироссийских шагов кабмина Мадьяра

Возле здания МИД Венгрии прошла акция против антироссийских шагов кабмина Мадьяра

Перед зданием МИД Венгрии прошла акция протеста против антироссийских заявлений и шагов правительства страны во главе с премьер-министром Петером Мадьяром.

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