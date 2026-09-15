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На руинах Страны Советов

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"Ей правда 56?": Клаудия Шиффер показала фигуру и вызвала споры

"Ей правда 56?": Клаудия Шиффер показала фигуру и вызвала споры

  Когда люди оглядываются на 90-е годы, они часто вспоминают не столько события, сколько лица, которые тогда заполняли буквально каждое визуальное пространство.

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