"Ей правда 56?": Клаудия Шиффер показала фигуру и вызвала споры

Когда люди оглядываются на 90-е годы, они часто вспоминают не столько события, сколько лица, которые тогда заполняли буквально каждое визуальное пространство.
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