Скоро мы будем смотреть много китайского кино и сериалов в кинотеатрах и на ТВ. Договорённость России и Китая достигнута

Зачем оно нам нужно, и как китайское кино воспримет наша аудитория – большой вопрос, ответ на который мы получим уже скоро, поскольку Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на полях государственного визита президента России Владимира Путина в Китай уже договорился продвигать китайскую ….
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