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Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградил Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

РИА Новости/Артур Лебедев Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

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