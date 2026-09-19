Не понравилось лечение: как вернуть деньги за некачественные медицинские услуги

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Пациенты платных клиник при получении некачественных медицинских услуг имеют право на возврат средств, бесплатное устранение дефектов или снижение стоимости договора.
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