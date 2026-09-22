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Царьград

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Армению накроет аномальная жара до +34 градусов 24 сентября

Армению накроет аномальная жара до +34 градусов 24 сентября

Заместитель начальника Центра гидрометеорологии и мониторинга Армении Гагик Суренян спрогнозировал, что 23–24 сентября в Ереване, Араратской долине и долинах Сюника воздух прогреется до 33–34 градусов из-за тёплых воздушных потоков с иракской территории.

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