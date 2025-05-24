Военнопленные России благодарят Путина и Лукашенко за возвращение домой

Россияне вернулись из украинского плена благодаря усилиям Владимира Путина и Александра Лукашенко. Министерство обороны РФ сообщило о масштабном обмене: 270 военных и 120 гражданских лиц вернулись домой и получили необходимую помощь в Белоруссии.