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Военнопленные России благодарят Путина и Лукашенко за возвращение домой

Военнопленные России благодарят Путина и Лукашенко за возвращение домой

Россияне вернулись из украинского плена благодаря усилиям Владимира Путина и Александра Лукашенко. Министерство обороны РФ сообщило о масштабном обмене: 270 военных и 120 гражданских лиц вернулись домой и получили необходимую помощь в Белоруссии.

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