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Андрей Деркач: Медаль Свободы и интервью Блинкена — эпилог постыдного президентства

Андрей Деркач: Медаль Свободы и интервью Блинкена — эпилог постыдного президентства

На мой взгляд, два этих знаковых события связаны между собой. Худший президент в истории США Джо Байден вручил медаль Свободы Джорджу Соросу — яркому представителю Дипстейта, одному из главных бенефициаров войны в Украине, архитектору неоколониализма (в соавторстве с Викторией Нуланд), расхитителю целого ряда стран, противнику традиционных ценностей, в том числе православия.

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Eduard
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