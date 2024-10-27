Медвежий угол
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Медвежий угол

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Три изнасилования, растление ребенка, наркотики. Сколько денег РФ уже потратила на шестерых узбеков из липецкой ИК-2 и сколько еще потратит?

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Комментарии
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Владимир
Потратить деньги на три патрона на каждого 18 шт. Дешево и проблем нет...
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1 час.
Владимир Тамбасов
Российский суд самый гуманный суд в мире. Вышку вернут когда детей президента изнасилуют или рак на горе свистнет
Ответить
8 мин.
Владимир Тамбасов
И кто их всю жизнь кормить будет? Да ты и будешь, за твои же деньги их будут содержать
Ответить
7 мин.

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