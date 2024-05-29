Всероссийский фестиваль семейных сбережений и инвестиций в Дагестане

В Дагестане пройдет масштабный семейный фестиваль, посвященный сбережениям и инвестициям. Он организован Министерствами финансов Российской Федерации и Республики Дагестан, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, Махачкалинским филиалом Финансового университета и Республиканским центром финансовой грамотности.