Всероссийский фестиваль семейных сбережений и инвестиций в Дагестане

В Дагестане пройдет масштабный семейный фестиваль, посвященный сбережениям и инвестициям. Он организован Министерствами финансов Российской Федерации и Республики Дагестан, Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, Махачкалинским филиалом Финансового университета и Республиканским центром финансовой грамотности.
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