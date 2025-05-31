Эксперт Красноженов назвал количество граммов золота и серебра в ноутбуке

В одном ноутбуке в среднем содержится от одного до двух граммов золота и около 0,35 грамма серебра. Такие данные привел начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, сообщило РИА «Новости».
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