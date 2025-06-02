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Царьград

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Новая кнопка экстренного вызова: изменения на портале «Госуслуги»

Новая кнопка экстренного вызова: изменения на портале «Госуслуги»

В Государственной Думе готовят законопроект о добавлении кнопки безопасности на «Госуслуги». Эта инициатива, поддержанная Министерством цифрового развития, обеспечит гражданам быстрый доступ к экстренным службам для информирования о происшествиях.

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