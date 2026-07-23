Политика как она есть

Вашингтон остро нуждается в объективной информации о реальном положении дел в зоне украинского конфликта, а прошедшие переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио позволили сторонам напрямую «сверить часы».