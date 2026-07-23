Политика как он...
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Политика как она есть

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В России оценили итоги встречи Лаврова и Рубио

В России оценили итоги встречи Лаврова и Рубио

Вашингтон остро нуждается в объективной информации о реальном положении дел в зоне украинского конфликта, а прошедшие переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио позволили сторонам напрямую «сверить часы».

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Комментарии
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Владимир Соловьев
США ранее дали ЯО Пакистану и Израилю. Теперь боятся его появлению в Иране!
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