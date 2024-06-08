Банк России допустил существенное повышение ключевой ставки в июле

По словам Эльвиры Набиуллиной, денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется ЦБ допускает существенное повышение ключевой ставки в июле, если инфляционное давление не начнет снижаться.
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