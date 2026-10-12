Школьники и студенты Смоленской области стали участниками «Живого урока истории»

В рамках «Живого урока истории» смоляне вышли к мемориалу «Богородицкое поле» Смоленские школьники и студенты стали участниками «Живого урока истории» и прошли маршрутом выхода из окружения войск четырёх армий Западного и Резервного фронтов, а также армейской группы генерала Болдина.