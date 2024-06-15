Салливан: нет гарантий выполнения соглашений с Киевом при смене руководства США

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в случае смены американской администрации в результате прихода к власти нового главы государства нет гарантий соблюдения Вашингтоном соглашения с Киевом.
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