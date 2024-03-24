Спасшему людей из "Крокуса" школьнику вручат медаль

Соцсети Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде 15-летнего школьника, который вывел более 100 человек из "Крокус Сити Холла" во время террористической атаки.
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