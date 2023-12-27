Барнаульцам рассказали, где и когда пройдут торжественные открытия новогодних елок

На главной новогодней площадке состоится торжественное зажжение елки В Барнауле на новогодних праздниках будут работать 12 площадок, расположенных в разных районах города, их торжественное открытие пройдет 27 и 29 декабря, сообщает мэрия.
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