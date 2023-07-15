Собянин рассказал о развитии районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково

Жизнь москвичей на западе столицы становится комфортней Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нескольких проектах, которые будут реализованы в районах Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково с целью улучшения условий жизни и комфорта местных жителей.