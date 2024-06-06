Мультсериал «Волшебная радуга»

Принцесса Варвара живёт в замке со своими родителями, а её обучением занимается мудрый наставник. Но иногда сидеть за партой становится скучно, и Варя отправляется в сказочную страну при помощи волшебной радуги.
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