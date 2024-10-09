10,09,24 Селидово - Михайловка Боевые действия на Красноармейском направлении. Поражение FPV-дроном ВС РФ оставленного бронетранспортёра ВСУ на въезде в Михайловку со стороны Селидово.
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10,09,24 Селидово - Михайловка Боевые действия на Красноармейском направлении. Поражение FPV-дроном ВС РФ оставленного бронетранспортёра ВСУ на въезде в Михайловку со стороны Селидово.
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