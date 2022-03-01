НБА. «Майами» взял верх над «Чикаго», 52 очка Морэнта принесли «Мемфису» победу над «Сан-Антонио» и другие результаты

В понедельник, 28 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей. Во встрече лидеров Восточной конференции «Майами» выиграл у «Чикаго».

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