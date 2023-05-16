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В медиацентре на Шоссейной проведут квест по мотивам народного фольклора

2 июня библиотека №132 созывает отряды богатырей. Об этом сегодня сообщили в руководстве библиотеки. — Предлагаем очутиться в сказочной стране Белогорье, сразиться с Бабой-Ягой и Кощеем Бессмертным в интеллектуальных батлах, обхитрить Василису Премудрую и обыграть Водяного, помочь Ивану найти меч-кладенец и побороть зло! Станьте участником театрализованной игры по мотивам одноимённого фильма и русского народного фольклора, окунитесь в путешествие по локациям героев народных сказок в библиотечном пространстве, — пригласили организаторы.

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