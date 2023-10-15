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Израиль воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы с 10:00 до 13:00

Израиль воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы с 10:00 до 13:00

Представитель ЦАХАЛ для СМИ на арабском языке Авихай Эдри заявил, что Израиль объявил, что не намерен обстреливать маршрут, который идёт с севера сектора Газа на юг, с 10:00 до 13:00, сообщает РИА Новости.

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