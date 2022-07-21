Россия возобновила поставки газа в Германию по «Северному потоку» после 10-дневного техобслуживания

Работы на газопроводе проводились с 11 июля, до этого «Газпром» в разы сократил прокачку голубого топливаРоссийский газ утром 21 июля снова стал поступать в Германию по трубопроводу «Северный поток».
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