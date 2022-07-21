Daily Storm

533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Барбаняга
    Они могут вводить,что хотят и себе тоже...Politico: Конгрес...
  • Александр Чаев
    Разве когда-то так безапелляционно оскорбляли Сталина? Или Брежнева? Я сомневаюсь, что когда-то Путин дрался в подвор...Лукашенко упрекну...
  • Ольга Ольга
    Слава ветеринарам! Весь день жду сообщения о мишке.Ветеринары добрал...

Россия возобновила поставки газа в Германию по «Северному потоку» после 10-дневного техобслуживания

Россия возобновила поставки газа в Германию по «Северному потоку» после 10-дневного техобслуживания

Работы на газопроводе проводились с 11 июля, до этого «Газпром» в разы сократил прокачку голубого топливаРоссийский газ утром 21 июля снова стал поступать в Германию по трубопроводу «Северный поток».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх