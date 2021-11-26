Министр спорта региона о визите в Новосибирск комиссии ИИХФ: «Очень были удивлены уникальностью и красотой арены, которая будет»

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о визите комиссии ИИХФ для проверки подготовки города к проведению МЧМ-2023.

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