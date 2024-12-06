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Ивановские новости

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Скончался экс-командир ОМОНа и кавалер Ордена Мужества из Иванова Илларионов

Скончался экс-командир ОМОНа и кавалер Ордена Мужества из Иванова Илларионов

Назвали дату прощания с Владимиром Илларионовым.Сегодня, 6 декабря, перестало биться сердце экс-командира ОМОНа, экс-начальника ОООП УВД Ивановской области, полковника милиции в отставке, кавалера ордена Мужества Владимира Илларионова.

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