Скончался экс-командир ОМОНа и кавалер Ордена Мужества из Иванова Илларионов

Назвали дату прощания с Владимиром Илларионовым.Сегодня, 6 декабря, перестало биться сердце экс-командира ОМОНа, экс-начальника ОООП УВД Ивановской области, полковника милиции в отставке, кавалера ордена Мужества Владимира Илларионова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)