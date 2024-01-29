Назаров о Путине на «СКА-Арене»: «Символично, что пока по европейским столицам бегают бараны, наш президент подтвердил, что хоккей – самый любимый вид спорта в России»

«Накануне с удовольствием посмотрел репортаж, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вместе с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко посетили «СКА-Арену» – крупнейший хоккейный стадион в Европе.
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