Приморский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал журналиста Александра Невзорова

Решение суда Приморский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заочном заключении под стражу журналиста Александра Невзорова, который включён в перечень иноагентов и признан участником экстремистского объединения, деятельность которого запрещена на территории Российской Федерации.
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