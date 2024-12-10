Мурманские власти сообщили, сколько мостов отремонтировали в регионе в 2024 году

МУРМАНСК, 10 декабря, ФедералПресс. Пять мостов отремонтировали за 2024 год в Кольском Заполярье. В региональном правительстве уточнили, что работы провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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