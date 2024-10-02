Кандидат в вице-президенты США заявил о необходимости экспансии Израиля

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолц назвал экспансию Израиля абсолютной необходимостью.
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