В Москве с триумфом встретили юных победителей Чемпионата мира по прыжкам в воду

В московском аэропорту "Внуково" сегодня встретили триумфаторов Чемпионата мира по прыжкам в воду. Юниорская сборная России одержала убедительную победу на первенстве в Хорватии.
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