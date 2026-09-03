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Мировое обозрение

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Радиостанции, техника и оборудование: Центр «Наследие» помог военным в зоне СВО

Радиостанции, техника и оборудование: Центр «Наследие» помог военным в зоне СВО

Бойцы 60-й отдельной мотострелковой бригады получили новую партию помощи в рамках благотворительной программы «Наследие Донбасса» имени воина-интернационалиста Александра Спиридонова.

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