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FiNE NEWS

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Politico: выборы в Германии могут стать серьёзным испытанием для Фридриха Мерца

В преддверии выборов в земле Саксония-Анхальт, расположенной в Восточной Германии, аналитики и СМИ обращают внимание на возможные серьёзные последствия для политической карьеры канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

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