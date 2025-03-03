Зеленский среди своих

Вчера в Лондоне прошел саммит по вопросам европейской безопасности с участием Владимира Зеленского.
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