Блохин назвал сценарии трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Китая

Проведение трехсторонней встречи с участием лидеров России, Китая и США не исключается, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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