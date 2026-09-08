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ТАСС

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Беженка из Запорожья рассказала, как медсестер заманивают в ВСУ

Беженка из Запорожья рассказала, как медсестер заманивают в ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине), заманивая медсестер из подконтрольного Киеву города Запорожье записываться в ВСУ, лгут о настоящем месте будущей службы.

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