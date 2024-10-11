В омском дендросаду имени Гензе завершается сезон экскурсий. Последняя пройдёт в это воскресенье, 13 октября.
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В омском дендросаду имени Гензе завершается сезон экскурсий. Последняя пройдёт в это воскресенье, 13 октября.