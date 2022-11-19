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Moscow Times: “Гражданская авиация в России продолжает умирать медленной смертью”

Из-за антироссийских санкций “Аэрофлот” лишился 25% своих самолетов, сообщает газета Moscow Times. “Гражданская авиация в России продолжает умирать медленной смертью”, – делает вывод журналист газеты.

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