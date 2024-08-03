Совет Федерации продлил упрощенную перерегистрацию иностранных компаний в САР

Совет Федерации одобрил закон, в рамках которого срок упрощенной перерегистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР) России, расположенных на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области, продлевается до конца 2025 года.
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