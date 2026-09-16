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Газета «Культура»

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В «Царскосельской коллекции» откроется выставка графики Юрия Васнецова

В Большом зале Государственного музея «Царскосельская коллекция» 19 сентября начнет работу выставка графики Юрия Васнецова (1900–1973) — классика ленинградской школы, живописца и мастера детской книжной иллюстрации.

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