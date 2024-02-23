Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* назвал украинцев «стукачами» и «тупыми доносчиками».
«Нация стукачей». Арестович обозвал украинцев «тупыми доносчиками»
Комментарии
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Анастасия Гончарова
Молодец,всю правду теперь выкладывает!!!а попробуй скажи он это на Хоронине,его б просто замочили! недотрана 404 террорист №1
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22 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Люська опять переобулся. Но мы помним какие песни он пел нашему вплерки соловью
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18 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Люська опять переобулся. Но мы помним какие песни он пел нашему валерки соловью про Путина. И с лысой гадалкой гороном гандоном проповеди вел предскаатель хренов.
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18 час.
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