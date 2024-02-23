«Нация стукачей». Арестович обозвал украинцев «тупыми доносчиками»

Анастасия Гончарова Молодец,всю правду теперь выкладывает!!!а попробуй скажи он это на Хоронине,его б просто замочили! недотрана 404 террорист №1

Алексадр Вовк-Михайлов Люська опять переобулся. Но мы помним какие песни он пел нашему вплерки соловью