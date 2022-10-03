Спикер ГД Володин: страны, поставляющие оружие Киеву, втягиваются в прямой конфликт с Россией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что страны, которые поставляют оружие Киеву должны осознавать, что после вхождения новых территорий в состав Российской Федерации, они втягиваются в прямой конфликт с Россией.